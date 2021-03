Nach Fahrrad-Raubzug: Mutmaßlicher Dieb festgenommen

Nach einem Fahrraddiebstahl im großen Stil in Regensburg konnte die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, sei der mutmaßliche Fahrraddieb bereits Ende Februar auf einer Zugfahrt von Frankfurt nach Fulda aufgegriffen worden. Der 39-Jährige soll im August 2019 in ein Regensburger Fahrradgeschäft eingedrungen sein und etwa 30 hochwertige Fahrräder im Wert eines hohen fünfstelligen Betrags gestohlen haben. Bei dem Raubzug entstand damals laut Polizei ein Sachschaden von 10 000 Euro. Der Mann befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.

