Nach Einkauf in Bayern: Österreicher müssen Bußgeld zahlen

Die Polizei hat in Simbach am Inn (Landkreis Rottal-Inn) Menschen aus Österreich kontrolliert, die in Bayern einkauft hatten. Auf Grund der Quarantäneverordnung ist das derzeit nicht gestattet, wie ein Sprecher der Polizei am Montag sagte.

Die Beamten wurden bei einer Verkehrskontrolle auf ein Ehepaar aus dem österreichischen Grenzort Braunau aufmerksam. Der 38 Jahre alte Mann gab am Samstag an, nur schnell einkaufen gewesen zu sein. Ein Blick in den Kofferraum habe das bestätigt. Das Ehepaar erwartet nun ein Bußgeld.

Nur kurze Zeit später wurde die Polizei wieder auf ein Ehepaar aus Braunau aufmerksam, das ebenfalls Lebensmittel in Bayern eingekauft hatte. Wie die „Passauer Neue Presse“ (PNP) weiter berichtete, kontrollierte die Polizei bereits am Freitag ein Dutzend Menschen aus Österreich, die gegen die Quarantänebestimmungen bei der Einreise verstoßen hatten.

Bericht PNP