Nach drei Remis: Bayern will mit Sieg in Länderspielpause

Der FC Bayern will am Samstag (15.30 Uhr/Sky) nach zuletzt drei Unentschieden in der Fußball-Bundesliga wieder einen Sieg bejubeln. „Wir sind tabellarisch, aber auch punktemäßig etwas hinter dem, was wir uns vorgestellt haben und auch hätten erreichen können“, sagte Trainer Julian Nagelsmann vor dem Spiel beim FC Augsburg. „Wir sind angehalten, die Chancen, die wir uns erspielen, zu nutzen. Dann bin ich guter Dinge, dass wir mit einem Sieg in die Länderspielpause gehen.“

Gegner Augsburg scheint nach drei Niederlagen in drei Heimspielen der Saison der passende Gegner aus Münchner Sicht. Im Vorjahr gewannen die Schwaben aber mit 2:1. „Wir brauchen unsere bestmögliche Leistung, um in diesem Spiel etwas zu holen. Doch wir freuen uns drauf, dass wir uns mit den Allerbesten messen dürfen“, sagte Augsburgs Trainer Enrico Maaßen. In gut einem Monat treffen sich beide Teams in der zweiten Runde des DFB-Pokals wieder.

Kader FC Bayern

Titelgewinne FC Bayern

Bundesliga-Spielplan

Spielplan FC Bayern

Bundesliga-Tabelle

Spielplan Champions League

Statistiken zur laufenden Champions-League-Saison

FC Augsburg News

FC Augsburg Spielplan

FC Augsburg Kader

Vorschau

© dpa-infocom, dpa:220916-99-789874/2