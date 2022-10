Nach den sommerlichen Herbsttagen soll es nun regnen

Nach den ungewöhnlich milden und sonnigen Herbsttagen kündigt sich für Bayern regnerisches Wetter an. Am Dienstag beeinflusse eine Kaltfront von Nordwesten her das Wetter im Freistaat mit teils gewittrigem Regen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Im Süden soll es zunächst sonnig bleiben, am Nachmittag und Abend aber auch hier regnen und vereinzelt sogar gewittern. Die Temperaturen bleiben mild für Mitte Oktober - es soll bis zu 23 Grad am Alpenrand warm werden. In der Nacht zum Mittwoch soll sich Nebel oder Hochnebel bilden.

