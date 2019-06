Nach dem Unwetter Gluthitze in Aussicht

Nach einem gewittrigen Wochenende mit Starkregen und mehreren Hundert Feuerwehreinsätzen im Süden und Osten Bayerns kommt nun eine rekordverdächtige Hitzewelle auf den Freistaat zu. Am Montag sollen die Temperaturen bereits auf 33 Grad steigen, wie der Deutsche Wetterdienst am Wochenende vorhersagte. Gluthitze ist am Mittwoch am Untermain zu erwarten: Dort sollen die Temperaturen auf bis zu 40 Grad steigen - „für Juni vielerorts rekordverdächtig“, hieß es beim Wetterdienst.

Am Samstagabend jedoch war es im Süden und Osten Bayerns ein Unwetter mit Starkregen und Blitzen, das vielerorts Straßen überflutete und Keller volllaufen ließ.

In Obertraubling in der Oberpfalz schlug ein Blitz in ein Wohnhaus und löste einen Brand aus. Verletzt wurde laut Polizei niemand, der Schaden beträgt 300 000 Euro. Der Flugverkehr am Münchner Flughafen musste für über eine Stunde zwangspausieren. 23 Flüge fielen aus, wie eine Sprecherin am Sonntag sagte. Ein Musikfestival in München musste abgebrochen werden.

Allein im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord rückten die Helfer bis Samstagnacht zu 195 Einsätzen aus, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag sagte. Im Landkreis München half die Feuerwehr bei 50 Einsätzen Keller auszupumpen und Straßen von der Überflutung zu befreien.

