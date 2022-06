Nach Corona-Pause wieder Bardentreffen in Nürnberg

Rund 90 internationale Bands werden Ende Juli beim 45. Bardentreffen in Nürnberg auftreten. Nach zwei Jahren Corona-Pause lautet das diesjährige Motto nun „Starke Stimmen“, wie die Stadt am Montag mitteilte. Vom 29. bis 31. Juli sollen auf den acht Bühnen in der historischen Altstadt Musikgruppen stehen, die mit ihrer Vokalkunst herausstechen oder gesellschaftliche Missstände thematisieren. Auch das Publikum soll beim Festival-Comeback seine Stimme erheben: Am Samstagabend ist ein großes Rudelsingkonzert geplant. Die Veranstalter rechnen mit rund 200.000 Musikfans bei dem dreitägigen Weltmusikfestival, das keinen Eintritt kostet.

Homepage Bardentreffen

© dpa-infocom, dpa:220627-99-819462/2