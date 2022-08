Nach Corona-Pause: 72. Bamberger Sandkerwa hat begonnen

Nach zwei coronabedingten Ausfällen hat in Bamberg die 72. Sandkerwa begonnen. Wie bei einer echten fränkischen Kerwa üblich, dauert das traditionelle Volksfest bis Montag. In den vergangenen Jahren haben etwa 200.000 Besucherinnen und Besucher in den Straßen der Altstadt mit Blick auf das frühere Fischerviertel Klein Venedig gefeiert. Erinnert werden soll mit dem Fest an die Weihe der Kirche St. Elisabeth im Bamberger Sandgebiet, einem historischen Viertel in der Altstadt.

In diesem Jahr ist von 18 Uhr an der Zutritt zum Festgelände nicht mehr frei. Zur Sandkerwa darf dann nur, wer ein Festabzeichen gekauft hat und trägt. Kostenpunkt: pro Abend 2,50 Euro oder 6 Euro fürs ganze Fest. Ohne die Einnahmen sei eine Finanzierung nicht mehr möglich, hieß es.

Am Sonntag findet das „Fischerstechen“ auf dem Fluss statt: Mit langen Holzstangen stoßen sich die Teilnehmer gegenseitig vom Boot ins Wasser. Am Montag folgt der sogenannte Hahnenschlag, bei dem die Volksfestbesucher mit verbundenen Augen versuchen, einen Tontopf zu zerschlagen.

