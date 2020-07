Nach Corona-Masseninfektion in Mamming weitere Tests negativ

Nachdem auf einem niederbayerischen Gemüsehof in Mamming mehr als 170 Erntehelfer positiv auf das Coronavirus getestet worden sind, sind weitere Tests von Anwohnern negativ ausgefallen. Von 543 am Dienstag in Mamming getesteten Gemeindemitgliedern sei kein einziger Befund positiv gewesen, teilte das Landratsamt Dingolfing-Landau am Mittwoch mit.

„Die bisherigen Ergebnisse sind ein weiteres Indiz dafür, dass es sich bei dem Ausbruch auf einem landwirtschaftlichen Betrieb um einen geschlossenen Personenkreis gehandelt hat“, sagte Landrat Werner Bumeder laut Mitteilung.

Auch Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) äußerte sich bei einem Besuch der eingerichteten Corona-Testzentren in Dingolfing und Landau am Mittwoch hoffnungsvoll: Alle zusätzlichen und bisher ausgewerteten Tests in Mamming seien negativ.

„Für eine abschließende Beurteilung ist es zwar noch zu früh“, sagte Huml laut einer Mitteilung ihres Hauses. „Aber die Zahlen legen weiterhin nahe, dass sich das Infektionsgeschehen lokal eingrenzen lässt.“

Laut Huml haben sich seit Montag bis Mittwochnachmittag 1 026 Menschen in Mamming und 409 in Dingolfing testen lassen. Eine dritte Teststation hat am Mittwochnachmittag in Landau die Arbeit aufgenommen. Noch bis Sonntag haben die Teststationen geöffnet. Der Gemüsehof steht unter Quarantäne und ist abgeriegelt.