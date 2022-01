Nach Corona-Ausbruch bei Würzburg: Basketballspiel verlegt

Nach dem Corona-Ausbruch bei den Basketballern von s.Oliver Würzburg ist das für Samstag geplante Bundesligaspiel bei Brose Bamberg verschoben worden. Dies teilten die Bamberger und die BBL mit. Die Würzburger haben demnach einen Antrag auf Spielverlegung gestellt, den die Liga genehmigt hat. Über die Neuansetzung werde zu gegebener Zeit informiert.

Das Würzburger Gesundheitsamt hatte am Dienstag vorerst eine zweiwöchige Quarantäne für insgesamt 20 Spieler, Trainer, Betreuer und Trainingsspieler von s.Oliver Würzburg angeordnet. Dadurch stehen dem Verein weniger als acht Stammspieler zur Verfügung, um eine Partie in der Basketball Bundesliga austragen zu können. Auch die Würzburger Partie am 15. Januar in Chemnitz erscheint nach aktuellem Stand unwahrscheinlich.

© dpa-infocom, dpa:220106-99-610060/3

BBL-Mitteilung

Brose-Mitteilung

Spielplan Brose Bamberg

Kader Brose Bamberg

Bundesliga-Tabelle

Mitteilung