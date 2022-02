Das Feuer war am Freitag in einem Seitentrakt des Gebäudes ausgebrochen. Ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten war mehrere Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Brandursache sei weiter unklar, hieß es von der Polizei.

Pressemitteilung der Polizei

© dpa-infocom, dpa:220208-99-25814/3

