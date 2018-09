Nach Brand in Bamberger „Ankerzentrum“ Ursache weiter unklar

Zwei Tage nach dem Feuer im sogenannten Ankerzentrum für Asylbewerber in Bamberg sind die Ermittlungen zur Brandursache am Montag fortgesetzt worden. Anhaltspunkte für eine politisch motivierte Tat gebe es weiterhin nicht, sagte ein Sprecher der Polizei Oberfranken am Montag. Der Dachstuhl eines Gebäudes der Wohneinrichtung für Flüchtlinge war am Samstag in Brand geraten. Die 150 Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen und wurden in anderen Gebäuden in der ehemaligen US-Kaserne untergebracht. Drei Feuerwehrleute wurden bei den Löscharbeiten leicht verletzt. Das Feuer verursachte nach Schätzungen einen Schaden von zwei Millionen Euro.

Anfang August waren in Bayern sieben Transitzentren oder Erstaufnahmeeinrichtungen in sogenannte Ankerzentren umgewandelt worden. Die Einrichtungen sollen nach Plänen des Bundesinnenministers Horst Seehofer (CSU) Asylverfahren von Migranten beschleunigen, die kein Bleiberecht haben. Die Wohneinrichtung in Bamberg bietet Platz für bis zu 3400 Menschen, momentan wohnen dort rund 1400 Asylbewerber.