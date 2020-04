Ein Feuer im Firmengebäude eines Fahrzeugveredlers in Amberg hat am Mittwochmorgen einen Schaden von 500 000 Euro angerichtet. In dem Gebäude hätten sich auch hochwertige Fahrzeuge befunden, teilte die Polizei mit. Der Brand entstand zunächst in einem Reifenstapel und ging dann auf das Gebäude über. Die Brandursache war zunächst unklar.