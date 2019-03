Nach Bombendrohung in Augsburg weiter Suche nach Täter

Nach der Bombendrohung gegen die Augsburger Stadtverwaltung sucht die Kripo weiterhin nach dem Täter. Die Staatsschutzabteilung des Augsburger Polizeipräsidiums ermittle noch zu dem Verfasser der Droh-E-Mail, die am Vortag im Rathaus der Stadt angekommen war, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.

Am Dienstag mussten etwa 500 Mitarbeiter der Stadt das Rathaus und weitere Verwaltungsgebäude verlassen, nachdem am Morgen die schriftliche Bombendrohung entdeckt wurde. Der Augsburger Rathausplatz wurde zeitweise großflächig abgesperrt. Gegen Mittag konnte Entwarnung gegeben werden, bei der Durchsuchung wurde keine Bombe gefunden.

Ähnliche Drohschreiben waren zeitgleich auch an die Stadtverwaltungen in Chemnitz, Göttingen, Kaiserslautern, Neunkirchen im Saarland und Rendsburg in Schleswig-Holstein verschickt worden. Die Polizei geht von einem einzigen Täter aus, zumal die E-Mails ähnlich formuliert waren. Nach Angaben der Augsburger Ermittler war in den Mitteilungen von einem „Tag der Rache“ die Rede.