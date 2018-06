Nach Auflösung in NS-Zeit geben Bibliotheken Bücher zurück

- 1942 lösten die Nationalsozialisten die Bibliothek der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums auf, nun hat deren Nachfolgeeinrichtung vier Werke zurückerhalten. Die Bayerische Staatsbibliothek sowie die Zentral- und Landesbibliothek Berlin übergaben die Bücher am Mittwoch an das Abraham Geiger Kolleg an der Universität Potsdam.

Dabei handelt es sich um die letzten drei einer zwölfbändigen Ausgabe des babylonischen Talmuds und das Buch „Die Apostelgeschichte und die Anfänge des Christentums. (Ursprünge und Anfänge des Christentums)“ von Eduard Meyer, wie die Staatsbibliothek in München mitteilte.

Die von 1930 bis 1936 erschienene Talmud-Übersetzung des Privatgelehrten Lazarus Goldschmidt stellt den Angaben nach bis heute eine der maßgeblichen deutschen Fassungen dar. Die drei nun zurückgegebenen Titel gelangten nach der Beschlagnahme im Juli 1942 an die NS-Ordensburg Sonthofen im Allgäu. Das Meyer-Buch gelangte 1946 in den Bestand der Berliner Stadtbibliothek.

Die Hochschule für die Wissenschaft des Judentums war 1872 unter anderem von Abraham Geiger (1810-1874) gegründet worden, „um sich im Geist akademischer Freiheit der jüdischen Tradition zu widmen“. Das Abraham Geiger Kolleg ist laut Mitteilung die erste Rabbiner- und Kantorenausbildungsstätte in Mitteleuropa nach der Schoa.

