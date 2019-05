Nach Auffahrunfall: A96 in Richtung Lindau gesperrt

Nach einem schweren Auffahrunfall auf der A96 in Oberbayern ist die Fahrbahn zwischen Landsberg-West und Buchloe-Ost in Richtung Lindau gesperrt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wird sich die Sperrung voraussichtlich bis in die frühen Mittagsstunden hinziehen. Eine Umleitung sei eingerichtet. Zuvor war ein 31 Jahre alter Autofahrer bei dem Unfall mit einem Lastwagen bei Landsberg am Lech lebensgefährlich verletzt worden. Der Pkw-Fahrer sei auf einen vorausfahrenden Lkw aufgefahren. Dabei habe sich der Wagen unter den Lastwagen geschoben.