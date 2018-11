Nach Arbeiten an Ulmer Hauptbahnhof: Verspätungen bis Montag

Nach Bauarbeiten am Hauptbahnhof in Ulm wird der Zugverkehr wohl erst am kommenden Dienstag wieder komplett ohne Beeinträchtigungen rollen. Ein wichtiger Abschnitt könne bis zum Betriebsschluss am Montagabend nur langsam befahren werden, deshalb komme es bei den Verbindungen zwischen Stuttgart und Ulm noch zu Verspätungen von etwa fünf Minuten, teilte die Bahn am Freitag mit.

In den vergangenen zwei Wochen hatte die Bahn Gleise verschoben, um den Hauptbahnhof mit der Neubaustrecke Stuttgart-Ulm zu verknüpfen. Fernzüge wurden deshalb umgeleitet. Jetzt fahren sie aber wieder über Ulm und auch im Regionalverkehr läuft wieder alles nach dem regulären Fahrplan, wie die Bahn weiter mitteilte.