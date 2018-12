Nach Abschiebeversuch: Prozess gegen Asif N. beginnt

Nach einem tumultartigen Abschiebeversuch muss sich der Afghane Asif N. heute vor dem Nürnberger Amtsgericht unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte mit Körperverletzung verantworten. Der 22-Jährige sollte am 31. Mai 2017 aus einer Nürnberger Berufsschule heraus in Abschiebegewahrsam genommen werden. Laut Anklage soll er dabei in einem Streifenwagen erheblichen Widerstand geleistet, um sich getreten, geschlagen und Polizisten verletzt haben. Der Prozess findet vor einem Jugendrichter und unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Mitschüler und Linksautonome hatten sich der Polizei in den Weg gestellt. Der Einsatz hatte bundesweit für Aufmerksamkeit und Kritik gesorgt. Das Asylverfahren von N. wurde daraufhin neu aufgerollt, sein Antrag jedoch kürzlich erneut abgelehnt. Sein Anwalt, Michael Brenner, erklärte Ende November, dass er Klage gegen die Entscheidung eingereicht habe und Chancen sehe. Vorerst habe N. eine Aufenthaltsgestattung, bis das Verwaltungsgericht Ansbach über die Klage entschieden hat.

Asif N. wird auch Sachbeschädigung sowie Störung des öffentlichen Friedens vorgeworfen. Ursprünglich sollte der Prozess Ende September beginnen. Doch er musste wegen eines erkrankten Richters verschoben werden. Anlässlich des Verfahrens ist am Abend eine Demonstration gegen Abschiebungen vor dem bayerischen Heimatministerium in Nürnberg geplant.