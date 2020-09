Nach 30 Jahren: München verliert Schieß-Weltcup

München ist nicht mehr Station des Schieß-Weltcups. Nach mehr als 30 Auflagen ist der Standort mit der Olympia-Schießanlage in Garching-Hochbrück nicht mehr im Weltcup-Kalender vertreten. Das teilte der Deutsche Schützenbund am Montag mit. „Die allgemeinen Anforderungen und finanziellen Auflagen für die Ausrichtung eines Weltcups sind nochmals gestiegen, so dass das DSB-Präsidium entschieden hat, schweren Herzens keine Bewerbung abzugeben“, erklärte DSB-Vizepräsident Sport Gerhard Furnier.



DSB-Mitteilung