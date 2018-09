Nach 0:0 gegen HSV: Fürther in Dresden erneut gefordert

Die Fußball-Profis der SpVgg Greuther Fürth können nach dem mit viel Energieaufwand erkämpften Heim-Punkt gegen den Aufstiegsfavoriten Hamburger SV nur kurz durchpusten. Schon am Sonntag (13.30 Uhr) geht es für die Franken in der 2. Bundesliga mit einem schweren Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden weiter. „Wichtig ist jetzt, die Kräfte zu bündeln und alles zu mobilisieren, um in Dresden eine gute Leistung zu bieten“, sagte Trainer Damir Buric nach dem 0:0 am Donnerstagabend.

Vor 14 965 Zuschauern im Ronhof boten die Fürther wenige Tag nach der ersten Saisonniederlage in Heidenheim defensiv einen gute Leistung gegen den HSV, der nach dem vorangegangen 0:5 gegen Regensburg wie die Gastgeber offensiv weitgehend enttäuschte. Torchancen blieben in den 90 Minuten Mangelware. „Das Unentschieden war okay“, urteilte Buric. Er sprach von einem „tollen Fight“ seiner Mannschaft.

Die beste Fürther Torchance war ein Freistoß von Maximilian Wittek an die Unterkante Latte gleich nach dem Anpfiff. „Ich denke, wir haben nach dem Spiel in Heidenheim eine gute Reaktion gezeigt. Die gesamte Mannschaft hat mit Leidenschaft gekämpft“, sagte Innenverteidiger Richard Magyar. „Es war wichtig, zuhause die Null zu halten und gut zu stehen“, erklärte Torwart Sven Burchert.

In Dresden kommt es jetzt gleich zum nächsten Topspiel. Beide Mannschaften zählen mit zwölf Punkten zur Spitzengruppe der 2. Liga. Die Sachsen befinden sich unter dem neuen Trainer Maik Walpurgis, bekannt aus seiner Zeit beim FC Ingolstadt, im Aufwind.

