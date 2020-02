Nürnbergs Trainer Keller warnt: „Alles kein Selbstläufer“

Schwäbisch Gmünd verliert eine Gastronomie, Aalen bekommt eine neue. Voraussichtlich am zweiten Maiwochenende eröffnet Simone Inzirillo in der Helferstraße 2 sein Tagescafé.

Vor vier Jahren hat der 33-Jährige in der Ledergassse in Schwäbisch Gmünd die Escobar eröffnet. Am 30. April endet hier sein Pachtvertrag. Unstimmigkeiten mit dem Eigentümer, der ihm gekündigt habe, seien der Auslöser gewesen, sagt Inzirillo. Auf der Suche nach einem neuen Standort für ein Tagescafé sei er in der Stadt an der Rems nicht fündig geworden, erzählt ...