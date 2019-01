Nürnbergs Torwart Mathenia mahnt: „Bude dicht halten“

Fußball-Torwart Christian Mathenia hat beim Schlusslicht 1. FC Nürnberg für das Bundesliga-Gastspiel am Samstag (15.30 Uhr) beim FSV Mainz 05 ein kompromissloses Defensiv-Verhalten angemahnt. „Wir sollten uns darauf versteifen, hinten die Bude dicht zu halten. Wenn man lange die Null hält, werden die Mainzer auch nervös, dann ergeben sich auch die notwendigen Räume in der Offensive“, sagte der 26-jährige Mathenia nach dem Training am Mittwoch. „Wenn man an der Wand steht, funktioniert es nur über Einsatz und Leidenschaft. Die müssen wir in der Partie auf den Platz bringen.“

Die Nürnberger haben auch den Rückrundenstart mit 1:3 gegen Hertha BSC verpatzt und sind seit zwölf Partien sieglos. Mit 41 kassierten Toren stellen die Franken zudem die schwächste Defensive.

Mathenia kennt den Abstiegskampf von seinen Stationen in Darmstadt und Hamburg, einmal hielt er die Klasse, einmal stieg er ab. Von 2006 bis 2014 hat er auch in Mainz gespielt. „Die Situation ist so prekär, dass für mich nur drei Punkte zählen und nicht das Wiedersehen mit Freunden“, versicherte Mathenia.

