Nürnbergs Sportvorstand: Neuer Trainer „nächste Woche“

Nürnbergs neuer Sportvorstand Robert Palikuca will in den kommenden Tagen die Trainerfrage beim fränkischen Bundesliga-Absteiger klären. Auf die Frage, wann der neue Coach vorgestellt werde, antwortete Palikuca im TV-Sender Sky: „Nächste Woche.“ Nach einem 0:4 zuhause gegen Borussia Mönchengladbach ist der 1. FC Nürnberg vorzeitig abgestiegen. Interimscoach Boris Schommers bekräftigte, den „Club“ in der kommenden Saison als Cheftrainer betreuen zu wollen.

Medienberichten zufolge soll Palikuca allerdings den Österreicher Damir Canadi, derzeit Trainer beim griechischen Erstligisten Atromitos Athen, als neuen Chef favorisieren. Als Sportdirektor wird Peter Hermann gehandelt. Der 67-Jährige ist aktuell Assistenztrainer beim FC Bayern München. Hermann arbeitete allerdings schon einmal in Nürnberg: In der Saison 2008/09 war er Co-Trainer unter Michael Oenning.

