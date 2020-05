Nürnbergs betagte Flachlandtapir-Dame „Daisy“ gestorben

Die 38 Jahre alte Flachlandtapir-Dame „Daisy“ ist im Nürnberger Tiergarten gestorben. Das Tier sei der mit Abstand älteste Tapir in einem europäischen Zoo gewesen, teilte die Stadt Nürnberg am Dienstag mit. „Daisy“ litt schon länger an Arthrose und Zahnproblemen. Ihr Zustand verschlechterte sich nach Angaben des Tiergartens in den vergangenen Tagen. Am Montagabend konnte sie nicht mehr aufstehen und musste eingeschläfert werden.

Tapire gelten als lebende Fossilien, ihre Abstammungslinie geht 55 Millionen Jahre zurück. Das Aussehen der gefährdeten Säugetiere unterscheidet sich heute kaum von dem ihrer Vorfahren. Mit dem Tod von „Daisy“ wird auch ihr Lebensgefährte „Poroto“ Nürnberg verlassen und in einen anderen Zoo umziehen. Er war 2009 aus Hamburg nach Nürnberg gekommen, um „Daisy“ Gesellschaft zu leisten.

