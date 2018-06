NürnbergMesse startet mit Schwung ins 40. Jahr

- Die NürnbergMesse startet mit Schwung in das 40. Jahr ihres Bestehens. „Wir sind weiter auf Erfolgskurs“, sagte Geschäftsführer Roland Fleck am Donnerstag in Nürnberg. Bei den Fachmessen habe man bislang sowohl bei den Ausstellern und der Standfläche als auch bei den Besuchern im Vergleich zur jeweiligen Vorveranstaltung zulegen können. Dadurch sei das erste Quartal 2014 zum besten der Unternehmensgeschichte geworden, berichtete Co-Geschäftsführer Peter Ottmann. Für das Gesamtjahr erwarten die Manager einen Umsatz „von 220 Millionen Euro + X“. Im turnusgemäß schwächeren ungeraden Jahr 2013 waren es knapp 193 Millionen Euro, bei einem Verlust von 5,3 Millionen Euro.