Nürnberger Tennis-Turnier: Zidansek und Putinzewa im Finale

Die Slowenin Tamara Zidansek steht als zweite Spielerin im Finale des Nürnberger Tennis-Turniers. Die 21-Jährige bezwang am Freitag bei der mit 250 000 US Dollar dotierten Sandplatzveranstaltung die an Nummer zwei gesetzte Tschechin Katerina Siniakova 7:6 (7:4), 6:2. Nach 83 Minuten verwandelte Zidansek mit einem Vorhandschlag den Matchball. Im Endspiel am Samstag (13.30 Uhr) trifft sie auf die Kasachin Julia Putinzewa. Die topgesetzte Weltranglisten-39. war mit einem Sieg gegen die Rumänin Sorana Cirstea ins Finale des WTA-Events gekommen.

Infos zum Turnier

Turnierfakten

Siegerinnen von 2013 bis 2018

Einzel-Tableau

Damen-Weltrangliste

Infos zu Spielerinnen

Statistiken WTA-Tour