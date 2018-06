Nürnberger Stadtrat entscheidet über Diamant-Kunstwerk

- Nach regen Diskussionen über ein Kunstwerk mit einem eingelassenen Diamanten entscheidet heute der Kulturausschuss des Nürnberger Stadtrats. Eine Jury hatte den transparenten Acrylglas-Block mit einem Rohdiamanten im Inneren zum Gewinner eines Kunstwettbewerbs bestimmt und schlägt dem Ausschuss den Bau vor. Das Kunstwerk soll in rund drei Jahren auf dem bis dahin sanierten Nelson-Mandela-Platz hinter dem Hauptbahnhof stehen.

Der Platz liegt in der Südstadt, die seit jeher ein eher schlechtes Image hat. Viele Nürnberger befürchten, dass der Diamant gestohlen oder das Kunstwerk zerkratzt werden könnte. „Die Debatte ist Teil des Kunstwerks“, hatte Baureferent Daniel Ulrich betont. In der Südstadt seien Kunstwerke zudem bisher nicht häufiger beschädigt worden als in anderen Vierteln. Für die Suche nach einem geeigneten Rohdiamanten und den Stein an sich sind 20 000 Euro eingeplant. Insgesamt soll das Kunstwerk 110 000 Euro kosten.

