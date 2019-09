Nürnberger Stadträte sind deutscher Fußballmeister

Von Schwäbische Zeitung

Ein 33-jähriger Mann hat am Mittwoch damit gedroht, gegen 18 Uhr aus einem Fenster im dritten Geschoss eines Mehrfamilienhauses zu springen. Erhat sich laut Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand befunden. Die Beamten forderte Rettungsdienst sowie die Freiwillige Feuerwehr Leutkirch an, die sich mit einem Sprungtuch unter dem Fenster aufstellten. Durch das gute Zureden der Polizeibeamten ließ der 33-Jährige nach etwa einer Stunde von seinem Vorhaben ab, öffnete seine Wohnungstür und ließ sich vom Rettungsdienst in eine Fachklinik ...