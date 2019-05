Nürnberger SPD bestimmt Spitzenkandidaten für OB-Wahl 2020

Die Nürnberger SPD will heute auf einem Parteitag ihren Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl im kommenden Jahr nominieren. Nach dem Verzicht des amtierenden Oberbürgermeisters Ulrich Maly (SPD) auf eine weitere Kandidatur hatte sich die Nürnberger Parteispitze für ihren Vorsitzenden Thorsten Brehm als Spitzenkandidaten ausgesprochen.

Maly ist seit 2002 Oberbürgermeister in Nürnberg. Im März hatte der 58-Jährige bekanntgegeben, dass er im kommenden Jahr nicht für eine vierte Amtszeit kandidieren wird. Brehm kündigte an, auf den Parteivorsitz zu verzichten, sollte er zum OB gewählt werden. Die Nürnberger CSU will ihren Kandidaten für das Oberbürgermeisteramt am 29. Mai vorstellen.