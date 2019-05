Nürnberger Kunstausstellung zeigt Franz Marcs Skizzenbücher

Erstmals umfassend Einblick in die Skizzenbücher des Malers Franz Marc (1880-1916) erhalten Kunstinteressierte in einer Sonderausstellung des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg. 320 Skizzenblätter des populären Expressionisten seien in der am Donnerstag öffnenden Schau zu sehen, berichtete der Generaldirektor des Museums, Ulrich Großmann, am Dienstag. Sie stammen aus 26 Skizzenbüchern und umfassen den Zeitraum von 1904 bis 1914.

Teils handele es sich um Fingerübungen, teils um Ideensammlungen. Etliche Skizzen hätten Marc auch als Vorlagen für spätere Werke gedient, sagte die Ausstellungskuratorin Yasmin Doosry. Einige der Werke seien als Leihgaben in der bis zum 1. September dauernden Ausstellung zu sehen. Private Briefe und Fotos ergänzen die Ausstellung. Die Skizzenbücher befinden sich seit 1982 im Besitz des Nürnberger Museums. Ihre längst überfällige Restaurierung habe die Ausstellung erst möglich gemacht, sagte Doosry, die zugleich die Graphische Sammlung des Hauses leitet.

Presseportal des Germanischen Nationalmuseums