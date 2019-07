Nürnberger FDP: Herointote mit Spritzenautomaten reduzieren

Die FDP in Nürnberg will durch die Aufstellung von Spritzenautomaten die Zahl der Drogentoten verringern. „Die bessere Verfügbarkeit von frischem Spritzbesteck hilft, Überdosierungen zu vermeiden. Zugleich reduziert sich hierdurch die Infektionsgefahr der Konsumenten, insbesondere das HIV-Ansteckungsrisiko“, sagte FDP-Stadtrat Alexander Liebel am Donnerstag bei der Inbetriebnahme eines Spritzenautomaten.

Für jeweils 50 Cent können an dem umgebauten Zigarettenautomaten Päckchen mit Spritzbesteck, mit Aluminiumfolien für die Einnahme durch Rauchen, für die Analinjektion oder Zubehörsets mit Natriumchloridlösung und Ascorbinsäure zur sterilen Verflüssigung von Heroin gekauft werden. Den 1500 Euro teuren Automaten finanzierte ein anonymer Spender, wie die Junge Liberale Luiza Sydorova sagte. Insgesamt sollen in Nürnberg zehn Spritzenautomaten aufgestellt werden, wie aus dem Antrag der FDP hervorgeht. Die Initiative geht auf einen Vorschlag des Jugend- und Drogenhilfevereins Mudra und der Aidshilfe Nürnberg-Erlangen-Fürth zurück.

