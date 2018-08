Nürnberger Drogenhändler in Amsterdam gefasst

Einen untergetauchten Drogenhändler aus Nürnberg haben Ermittler in Amsterdam festgenommen. Der 23-Jährige sitzt in den Niederlanden in Haft. Nach seiner Auslieferung erwarte ihn in Deutschland eine mehrjährige Gefängnisstrafe, teilte das bayerische Landeskriminalamt (LKA) am Mittwoch mit. Der Tatverdächtige sei eine Größe in der Nürnberger Drogenszene gewesen.

Die Ermittler waren ihm auf die Spur gekommen, nachdem die Polizei in Ingolstadt bei Drogenhändlern 15 Kilogramm Marihuana gefunden hatten. Der Mann soll die Händler regelmäßig mit Kokain, Amphetamin, Ecstasy-Tabletten und Marihuana versorgt haben. Das Rauschgift habe er monatlich aus Amsterdam nach Bayern gebracht, so das LKA. Auch nach Österreich soll er Drogen geliefert haben.

Offenbar schreckten den 23-Jährigen mehrere Festnahmen in seinem Umfeld auf; er tauchte im April dieses Jahres unter. So entzog er sich einem Haftbefehl des Amtsgerichts Nürnberg-Fürth. Am 29. Juli nahm die niederländische Polizei den Gesuchten in Amsterdam fest.

