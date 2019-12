Nürnberger Dienstsitz des Gesundheitsministeriums wächst

Von Susanne Kupke

„Lothar“ blies nur wenige Stunden, doch Spuren hinterließ er für Jahrzehnte: Am 26. Dezember 1999 fegte der Orkan von Frankreich kommend über Südwestdeutschland hinweg. Mit mehr als 200 Stundenkilometern auf den Höhen und noch über 120 Stundenkilometern in Karlsruhe richtete der Sturm vor allem in der Rheinebene und im Schwarzwald immense Schäden an.

20 Jahre danach ist das meiste verkraftet. Doch Spuren des „Jahrhundert-Orkans“ am zweiten Weihnachtsfeiertag sind mancherorts noch immer zu sehen.