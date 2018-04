Nürnberg verabschiedet neun Eishockey-Profis

Die Nürnberg Ice Tigers haben sich gleich von neun Spielern auf einmal verabschiedet. Josef Lala, Valentin Busch, Patrick Bjorkstrand, Nichlas Torp, Marco Pfleger, Patrick Buzas, Marius Möchel und John Mitchell verlassen die Franken. Wie der Playoff-Halbfinalist aus der Deutschen Eishockey Liga am Montag bekanntgab, wurden diese Spieler am Sonntagabend bei der Saisonabschlussfeier offiziell verabschiedet. Der 41-jährige Steven Reinprecht beendet seine Karriere nach sechs Spielzeiten in Nürnberg.

Die Zukunft von Tom Gilbert, Patrick Köppchen und David Steckel ist noch nicht geklärt. Die Nürnberger hatten gegen die Eisbären Berlin den Final-Einzug verpasst.

