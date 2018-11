Nürnberg-Stürmer Knöll erstmals für U21-Auswahl nominiert

Trainer Stefan Kuntz hat den Nürnberger Törles Knöll als Neuling in das U21-Auswahl für die letzten Testspiele des Jahres berufen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Freitag mit. Nach der erfolgreichen Qualifikation für die Europameisterschaft 2019 in Italien und San Marino empfängt das DFB-Team am nächsten Freitag (20.00 Uhr) in Offenbach die Niederlande. Drei Tage danach ist der Europameister von 2017 in Reggio Emilia in Italien zu Gast.

„Viele Spieler haben im letzten Jahr auch aufgrund ihrer Einsätze in den Vereinen einen großen Sprung nach vorne gemacht. Diese Entwicklung möchten wir gerne fortführen“, sagte Kuntz.

Knöll (21) war im Sommer vom Hamburger SV nach Franken gekommen, wo er bislang zehn Pflichtspiele bestritt und ein Tor schoss. Am Samstag (15.30 Uhr) kann er gegen den VfB Stuttgart wieder auf einen Einsatz hoffen, vor allem weil Mikael Ishak im Sturm ausfallen dürfte.

Mitteilung zu Nominierung

Kader für Länderspiele