Nürnberg plant 365-Euro-Jahresticket für alle

Nürnberg will im öffentlichen Nahverkehr ein 365-Euro-Jahresticket für alle einführen. Die Stadt nehme damit eine Vorreiterrolle ein, sagte Oberbürgermeister Marcus König (CSU) am Mittwoch. Das Ticket soll zum 1. Januar 2023 kommen - und nach dem Willen der Stadt in der gesamten Metropolregion gelten. Man sei in Gesprächen mit den angrenzenden Städten und Kommunen, sagte König. Am Nachmittag sollte der Stadtrat über den Beschluss abstimmen. „Es ist eine breite Mehrheit zu erwarten“, sagte König. Die Einführung des Tickets geht auf ein Bürgerbegehren zurück, das Die Linke initiiert hatte. Mit dem Beschluss wäre ein Bürgerentscheid nun nicht mehr nötig.

Infos von der Initiative des Bürgerbegehrens

Infos zur Stadtratssitzung