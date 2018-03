Nürnberg mit Palacios gegen Bielefeld

Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg kann im Auswärtsspiel gegen Arminia Bielefeld wieder auf Federico Palacios zurückgreifen. Der bei der 0:2-Niederlage gegen die SpVgg Greuther Fürth verletzt ausgewechselte Offensivspieler ist wieder fit. „Er trainiert wieder mit“, sagte FCN-Trainer Michael Köllner am Mittwoch.

In dieser Woche trainierte Sebastian Kerk nach seinem Achillessehnenriss erstmals wieder auf dem Platz. Der Offensivspieler braucht allerdings noch länger bis zu seinem Comeback. Nicht mehr ganz so viel Zeit braucht der verletzte Torjäger Mikael Ishak, doch für das Spiel in Bielefeld ist der Schwede noch keine Option. Wieder zurückgreifen kann Köllner in Bielefeld auf den gegen Fürth gelb-gesperrten Abwehrspieler Enrico Valentini.

Nach der Derby-Niederlage wollen die Nürnberger am Freitag dreifach punkten. „Wir hätten es natürlich gerne verhindert, aber leider hat es uns nach elf ungeschlagenen Spielen wieder erwischt“, blickte Köllner auf das 0:2 zurück. „Unsere Ausgangslage ist aber weiterhin sehr gut.“

In der Tabelle belegen die Franken den zweiten Platz, Bielefeld ist Siebter. „Ich erinnere nur an das Hinspiel, das wir verloren haben. Diese Scharte wollen wir ausmerzen. Es wird aber eine schwere Aufgabe“, sagte Köllner. Das Hinspiel hatte der „Club“ mit 1:2 verloren.

