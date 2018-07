Nürnberg leiht U19-Nationalspieler Tillman vom FC Bayern aus

Der 1. FC Nürnberg hat U19-Nationalspieler Timothy Tillman aus dem Nachwuchs des FC Bayern ausgeliehen. Das gab der fränkische Fußball-Bundesligist am Montag bekannt. Der 19-Jährige war in der abgelaufenen Saison 31 Mal für Bayern in der Regionalliga zum Einsatz gekommen und hatte dabei sechs Tore und sieben Vorlagen verbucht. Dabei wäre der offensive Mittelfeldspieler noch für die A-Junioren spielberechtigt gewesen. Tillman ist in Nürnberg geboren und wurde in Franken ausgebildet, ehe er 2015 zu den Bayern ging.

„Es wird ein spannendes Projekt mit ihm werden“, sagte Trainer Michael Köllner. Der Jungprofi werde in den nächsten Wochen vor allem körperlich zulegen müssen, hieß es.

