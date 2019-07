Nach dem 1. FC Nürnberg legen heute auch die SpVgg Greuther Fürth und Jahn Regensburg in der 2. Fußball-Bundesliga los. Die Fürther Mannschaft von Trainer Stefan Leitl empfängt Erzgebirge Aue. In Regensburg erwartet das Team des neuen Trainers Mersad Selimbegovic den VfL Bochum. Der „Club“ legte am Samstag einen erfolgreichen Auftrakt hin. Der Absteiger gewann bei Dynamo Dresden mit 1:0.

