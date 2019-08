Nürnberg im DFB-Pokal ohne Mathenia, Geis winkt Debüt

Der 1. FC Nürnberg tritt im Erstrundenspiel des DFB-Pokals in Ingolstadt ohne Stammtorhüter Christian Mathenia an. Der Keeper bleibe in Nürnberg, weil seine hochschwangere Freundin schon seit Tagen ein Kind erwarte, berichtete Trainer Damir Canadi einen Tag vor dem Spiel am Freitag (20.45 Uhr/Sky). Als Ersatz kommt Neuzugang Andreas Lukse in dem Absteigerduell zu seinem ersten Pflichtspiel für den FCN. Während der FCN im Frühjahr in die 2. Fußball-Bundesliga fiel, musste der FCI gar in die 3. Liga.

Nachdem die Nürnberger am Montag in der Liga eine herbe 0:4-Pleite gegen den Hamburger SV kassierten, wollen sie eine Reaktion zeigen. Neuzugang Johannes Geis kann sich dabei Hoffnungen auf das Debüt im Trikot der Franken machen. Der ehemalige Bundesliga-Profi von Mainz, Schalke und Köln habe in den ersten Tagen seit seiner Ankunft am Montag einen guten Trainingseindruck gemacht und werde im Kader stehen, berichtete Canadi und kündigte an: „Er scheint fit zu sein.“

