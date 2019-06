Nürnberg Ice Tigers verpflichten US-Verteidiger Schulze

Die Nürnberg Ice Tigers haben den Amerikaner Kevin Schulze unter Vertrag genommen. Der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga holte den 26-jährigen Offensivverteidiger von Leksands IF aus der zweiten schwedischen Liga, wie am Wochenende mitgeteilt wurde. Nürnberg-Trainer Kurt Kleinendorst lobte den Neuzugang als „dynamischen Schlittschuhläufer mit sehr gutem Spielverständnis. Er ist kein großer, aber ein körperlich starker Spieler mit großem Einsatzwillen. Wir werden ihn in großem Maße in unser Offensivspiel einbeziehen, gleichzeitig spielt er defensiv aber auch verantwortungsvoll. Es wird sehr viel Spaß machen, ihm zuzusehen.“

