Nürnberg Ice Tigers verpflichten US-Stürmer O'Brien

Die Nürnberg Ice Tigers haben den US-amerikanischen Stürmer Jim O'Brien für die kommende Saison verpflichtet. Wie der fränkische Verein aus der Deutschen Eishockey Liga am Dienstag mitteilte, kommt der 30-Jährige von den Belleville Senators aus der unterklassigen AHL. O'Brien kam für die Ottawa Senators und die New Jersey Devils zwischen 2010 und 2018 zu insgesamt 84 Einsätzen in der NHL. Dabei erzielte er in der besten Eishockey-Liga der Welt acht Tore und gab sechs Vorlagen.

„Er ist ein ehemaliger Erstrunden-Draftpick, der in allen Situationen eingesetzt werden kann und eine sehr gute Mischung aus Geschwindigkeit, Talent und Leidenschaft mit in unser Team bringt. Jim hat einen ausgezeichneten Charakter, und ich freue mich sehr darauf, auch in Nürnberg mit ihm arbeiten zu dürfen“, erklärte Nürnbergs Trainer Kurt Kleinendorst.

