Nürnberg Ice Tigers holen US-Stürmer Cangelosi

Die Nürnberg Ice Tigers haben den US-Stürmer Austin Cangelosi verpflichtet. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mitteilte, kommt der 24-Jährige als Top-Scorer des norwegischen Clubs Lillehammer IK nach Franken. Der in Florida geborene Mittelstürmer absolvierte in Lillehammer seine erste Saison in Europa. Mit 31 Toren und 32 Vorlagen in 55 Saisonspielen konnte Cangelosi überzeugen. „Er steht am Anfang einer hoffnungsvollen Europa-Karriere und wird uns mit seiner Geschwindigkeit, seinem Spielverständnis und einem sehr präzisen Schuss weiterhelfen“, sagte Sportdirektor André Dietzsch.

