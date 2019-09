Nürnberg Ice Tigers holen Stürmer Eder aus München

Die Nürnberg Ice Tigers haben auf ihre Verletzungsprobleme reagiert und Stürmer Andreas Eder vom EHC Red Bull München ausgeliehen. Wie der fränkische Verein aus der Deutschen Eishockey Liga am Dienstag mitteilte, hat der 23-Jährige in Nürnberg einen Vertrag bis zum 30. November 2019 unterschrieben. Eders Arbeitsvertrag in München ruht in diesem Zeitraum.

„Mit Andreas Eder bekommen wir einen Stürmer, der uns sofort weiterhelfen kann und alle Möglichkeiten erhält, den nächsten Schritt auf dem Weg zu einem sehr guten DEL-Spieler zu gehen“, erklärte Ice-Tigers-Sportdirektor André Dietzsch.

