Nürnberg Ice Tigers holen kanadischen Verteidiger

- Die Nürnberg Ice Tigers haben sich in der Abwehr mit dem Kanadier Jesse Blacker verstärkt. Der 25-Jährige kommt aus der unterklassigen nordamerikanischen AHL und erhält bei den Franken einen Vertrag für die kommende Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL), teilte der Verein am Donnerstag mit. Nürnbergs Sportdirektor Martin Jiranek lobte beim Neuzugang, der aktuell noch mit den Texas Stars in den AHL-Playoffs spielt, vor allem dessen Offensivqualitäten. Blacker bestritt in der Saison 2014/15 auch ein Spiel in der Eliteliga NHL.

