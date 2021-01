Mytheresa startet mit kräftigem Plus an New Yorker Börse

Zu einem Großeinsatz der Polizei ist es am Donnerstagnachmittag in der Schulstraße in Reutin gekommen. Zum Hintergrund wollte Polizeisprecher Dominic Geißler auch am frühen Abend auf Anfrage der Lindauer Zeitung nichts sagen. Er erklärte nur, dass nach einem Vorfall in privatem Rahmen ein Tatverdächtiger flüchtig sei. Weitere Hinweise gab Geißler aus taktischen Gründen nicht. Nur so viel: Ein großes Polizeiaufgebot suche den Mann im ganzen Stadtgebiet.