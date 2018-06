Mysteriöser verletzter Mann kann sich an nichts erinnern

- Noch immer beschäftigt ein Mann, der auf rätselhafte Weise verletzt wurde, die Polizei in Oberfranken. Der 58-Jährige war vor einer Woche verletzt in Bad Steben (Landkreis Hof) aufgetaucht. Nach wie vor ist unklar, ob er sich in einem Waldstück selbst verletzt hatte oder von einem Unbekannten attackiert worden war, wie ein Sprecher der Polizei in Naila am Freitag erläuterte. Der Mann könne sich nicht erinnern.

Am Samstagabend war er mit Verletzungen an den Armen und im Gesicht zu einem Anwesen gekommen und hatte gesagt, es sei noch ein zweiter Mensch im Wald unterwegs. Eine große Suchaktion von Polizei und Rettungskräften blieb allerdings ohne Ergebnis.