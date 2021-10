Mutter total betrunken: Kind rennt auf die Straße

Ihr Kind lief mehrfach auf die Straße, doch die Frau reagierte nicht: In Nürnberg ist eine betrunkene 37-Jährige von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Passanten hatten die Beamten verständigt, weil sie sich Sorgen um das Kleinkind machten, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit.

Die Frau habe sich beim Eintreffen der Streife am Mittwochabend sofort aggressiv verhalten und die Beamten angegriffen. Nach Angaben der Polizei, musste sie letztlich sogar gefesselt werden. Das Kind wurde in die Obhut der Großeltern übergeben.

© dpa-infocom, dpa:211007-99-512465/3

