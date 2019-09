Mutter stirbt bei Autounfall: Kind schwer verletzt

Bei einem schweren Autounfall im Landkreis Aichach-Friedberg ist am Dienstagabend eine 41 Jahre alte Frau gestorben. Ihre mitfahrende Tochter im Alter von vier Jahren wurde schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Nach Polizeiangaben von Mittwoch war die 41-Jährige auf der B 300 zwischen Friedberg und Dasing nach links von der Fahrbahn abgekommen und frontal mit einem entgegenkommenden Kleintransporter zusammengestoßen, den ein 21-Jähriger steuerte.

Durch den Zusammenstoß wurde die 41-Jährige in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Trotz Reanimationsversuchen erlag sie noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Der 21-Jährige wurde schwer verletzt und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.