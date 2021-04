Mutter soll Fünfjährige aus Fenster gestoßen haben

Eine Mutter soll in Nürnberg ihre fünf Jahre alte Tochter aus einem Fenster im zweiten Stock gestoßen haben. Die Fünfjährige kam nach Angaben der Polizei mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Polizisten nahmen die 29-Jährige fest. Die Mordkommission ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Es bestehe ein dringender Tatverdacht, hieß es. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

Zeugen hatten das schwer verletzte Kind am Montagmorgen im Hinterhof gefunden und die Polizei gerufen. Die Mutter soll schreiend am Fenster im zweiten Stock gestanden haben. Sie befand sich den Ermittlern zufolge in einer psychischen Ausnahmesituation und kam in ärztliche Behandlung.

© dpa-infocom, dpa:210426-99-360626/2