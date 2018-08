Mutter erwürgt? Friseur-Azubi spricht von Erinnerungslücken

Der Vorwurf wiegt schwer: Ein 25 Jahre alter Friseur-Azubi soll die eigene Mutter erwürgt haben. Zum Auftakt des Mordprozesses vor dem Landgericht München I sagte der Angeklagte am Donnerstag, er habe an die Tat keine Erinnerung. Die Staatsanwaltschaft wirft dem jungen Deutschen vor, die pflegebedürftige ältere Frau an seinem Geburtstag im Oktober 2017 in ihrer Münchner Wohnung zu Boden gedrückt und drei Minuten lang gewürgt zu haben.

Vorausgegangen war laut Anklage ein Streit über den Lebensstil der alkoholkranken Mutter. Der 25-Jährige bestätigte, dass es einen Konflikt gegeben und er sie „blöd angemacht“ habe. Seine nächste Erinnerung sei, wie die Mutter leblos zur Seite fiel. Er selbst habe die ganze Nacht zuvor getrunken und Drogen genommen. Wie es zum Tod des Opfers kam, könne er sich nicht erklären.